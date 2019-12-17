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تعرف على قرعة تصفيات مونديال قطر عن قارة أمريكا الجنوبية

الرياضة

تعرف على قرعة تصفيات مونديال قطر عن قارة أمريكا الجنوبية
Globallookpress Marcelo Machado de Melo, via www
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سحبت اليوم الثلاثاء في مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" في العاصمة الباراغوايانية، أسونسيون، قرعة تصفيات القارة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وسيلتقي في الجولة الأولى من التصفيات:

- الأوروغواي ضد تشيلي

- كولومبيا ضد فنزويلا

- البرازيل ضد بوليفيا

- الباراغواي ضد بيرو

- الأرجنتين ضد الإكوادور

وتتنافس المنتخبات العشرة ذهابا وإيابا ابتداء من مارس 2020 حتى نوفمبر 2021، لتتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى مونديال قطر، وينتقل صاحب المركز الخامس إلى الملحق القاري.

وستقام بطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

وكانت منتخبات البرازيل والأرجنتين والأوروغواي وكولومبيا قد مثلت أمريكا الجنوبية في مونديال روسيا 2018 الذي توج بلقبه المنتخب الفرنسي، إضافة إلى بيرو التي عادت لكأس العالم للمرة الأولى منذ 36 عاما بعد تأهلها في الملحق على حساب أستراليا.

.. يتبع

المصدر: وكالات

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