بطولة العالم للزحافات الثلجية في سوتشي رغم "العقوبات"

يستضيف منتجع سوتشي الروسي بطولة العالم للزحافات الثلجية، كما هو مقرر، رغم قرار اللجنة التنفيذية لـ"وادا"، القاضي بإيقاف روسيا 4 أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية.

وقال كريستوف شيفيجر المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للزحافات الثلجية في تصريحات إذاعية إنه لم يلق أي معارضة من الدول الأخرى، وإن استئناف روسيا ضد العقوبات المفروضة عليها (قرار الإيقاف) على الأرجح لن يتم حسمه قبل حلول موعد بطولة العالم للزحافات.



وأضاف:"يمكنني القول أن بطولة العالم في سوتشي ستقام هناك في فبراير القادم".

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وأقرت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، بإجماع أعضائها الـ12 الأسبوع الماضي، توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا 4 أعوام عن المشاركة في النشاطات الرياضية الدولية، بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.

كما قررت اللجنة، حظر رفع العلم الروسي، وعزف النشيد الوطني الروسي، خلال الألعاب الأولمبية والمسابقات الرياضية الدولية، مع فتح المجال أمام إمكانية مشاركة الرياضيين الروس الذين أثبتوا "نظافتهم" من المنشطات، وذلك تحت راية محايدة.

ويحق لروسيا الطعن في قرار "وادا" خلال 21 يوما أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، وذلك عن طريق الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا"، أو اللجنة الأولمبية الروسية.

المصدر: وكالات