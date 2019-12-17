كريستيانو رونالدو "المنتج البرتغالي" الأكثر شهرة في العالم

تعد الإعلانات مصدرا هاما للدخل بالنسبة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، فهو يتقاضى من الدعايات ما يصل إلى 47 مليون يورو في السنة.

ووفقا للقائمة التي أعلنتها مجلة forbes عن الرياضيين الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء رونالدو فى المقدمة، متفوقا على كل الرياضيين في العالم بـ887.2 مليون متابع من حيث التفاعل مع المحتوى الذي يتم نشره عبر حساباته على "السوشال ميديا".

🤯 Can being an influencer earn you more than playing professional football?



🇮🇹 That's true for Cristiano Ronaldo, who earns more from Instagram posts annually (roughly $47.8m) than he does playing for Juventus (roughly $34m).



SOURCE: Buzz Bingo, Statista, Forbes pic.twitter.com/teiIIWDRae — Social Chain Agency (@TheSocialChain) October 29, 2019

ويملك رونالدو في حسابه على موقع "انستغرام" 177 مليون متابع، ليكون على رأس قائمة الأكثر متابعة على الإطلاق، وهذا الرقم يدر أموالا طائلة، إذ تدفع الشركات التجارية لـ"صاروخ ماديرا" 44 مليون دولار سنويا مقابل عرض منتجاتها عبر حسابه في "انستغرام".

ووفقا لتقرير نشره موقع hopperhq يحصل رونالدو على 975 ألف دولار عن الإعلان الواحد.

و يتحصل رونالدو سنويا على دخل قيمته 108 ملايين يورو، ليكون ثالث أغنى رياضي في العالم لعام 2019، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني 113 مليون، والملاكم الأمريكي فلويد مايويذر 236 مليون.

Forbes' highest-paid athletes of 3 decades list:



1. Floyd Mayweather - $200million

2. Lionel Messi - $110million

3. Cristiano Ronaldo - $105million



Show me the money!💪🙌https://t.co/LmqgvGjKyP — Legit.ng (@legitngnews) December 12, 2019

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وفي تصريح لمدير المعهد البرتغالي للإدارة والتسويق، دانيل سا، قال فيه: "إضافة إلى النبيذ، كريستيانو رونالدو هو المنتج البرتغالي الأكثر شهرة في العالم".

ويملك رونالدو استثمارات وعلامة تجارية تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون يورو، وهو يضع كل استثماراته تحت شعار واحد CR7، وهو عبارة عن أول حرفين من اسم اللاعب والرقم الذي يحمله على قميصه مع ناديه والمنتخب.

ويستثمر رونالدو في مجال الأزياء (الملابس الداخلية والكلاسيكية والرياضية والأحذية بكل أنواعها)، ولديه سلسلة فنادق تحت علامته التجارية، وله العديد من الفروع في البرتغال وإسبانيا، وبصدد افتتاح فرع جديد في المغرب، ويعتزم التوسع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقبل عدة أشهر افتتح البرتغالي مركزا طبيا متخصصا في زراعة الشعر، وجعل هذا المشروع تحت إدارة خطيبته جورجينا رودريغيز.

وفي تورينو معقل ناديه يوفنتوس الإيطالي، افتتح رونالدو مخبزا لتقديم كل أنواع المخبوزات مستغلا عشق الإيطاليين للمخبوزات.

ويتضح أن رونالدو البالغ 34 عاما ليس لاعبا لامعا داخل الملاعب فقط، بل ويرغب في رسم طريق لنفسه لما بعد الاعتزال داخل عالم التجارة والاستثمارات، ليكون علامة فارقة كما اعتادته الجماهير.

المصدر: وكالات



