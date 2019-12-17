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زميل "الفرعون" يريد الثأر من محمد صلاح في مباراة بالشطرنج

الرياضة

زميل
AFP OZAN KOSE
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قال المدافع سام مرسي لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف ويغان أتلتيك الإنجليزي أنه يرغب في خوض مباراة ثأرية ضد زميله نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لكن ليس في كرة القدم بل في الشطرنج.

ونقلت صحيفة "ذا صن" تصريحات اللاعب البالغ 28 عاما، بقوله: "لعبت مع صلاح أكثر من مباراة شطرنج، لكنني تغلبت عليه في أول مواجهة فقط، قبل أن يهزمني في باقي المواجهات، لذا أنتظر بشغف مباراة أخرى ضده، لأهزمه".

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وأضاف سام إنه يتمنى أن يتم استدعاؤه مجددا لقائمة منتخب الفراعنة مع المدرب حسام البدري، خاصة بعد أن عانى من الاستبعاد أثناء فترة ولاية المكسيكي خافيير أغيري.

وعن علاقته مع محمد صلاح، أوضح سام: "بالنسبة لي هو مثلي الأعلى، تعلمت منه الكثير خلال فترة تواجدنا بمعسكر المنتخب، واستفدت من خبرته في نظم التدريب الخاصة، وكيفية التضحية بالكثير في حياته لكي يبقى في المستوى المطلوب داخل الملعب".

وأضاف: "صلاح يحب أن يكون الأفضل في كل شيء، حتى في ألعاب البلياردو والشطرنج وتنس الطاولة، دون أن يكون مغرورا".

ويلعب المصري سام في صفوف ويغان منذ عام 2016، بعد انتقاله من تشيسترفيلد، وتمكن من ارتداء شارة قيادة فريقه الإنجليزي في الموسمين الماضيين.

وشارك سام مرسي بقميص منتخب مصر في 7 مباريات، المشاركة الأولى كانت في عام 2016 خلال مباراة ودية أمام غينيا بملعب "برج العرب" وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، تحت قيادة المدرب السابق للفراعنة، هيكتور كوبر.

المصدر: the sun

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