بالصور.. الدوري الإيطالي يثير الجدل بسبب استخدام "القردة" في حملة ضد العنصرية

كشفت رابطة الدوري الإيطالي الممتاز عن شعار لمناهضة العنصرية في ملاعب كرة القدم، جاء فيه 3 وجوه قردة ملونة بألوان أندية "الكالتشيو" ما أثار الجدل في الأوساط الرياضية ومواقع التواصل.

ودافعت إدارة "الكالتشيو" عن شعارها لحملة جديدة بعنوان "لا للعنصرية"، والذي حمل صور القردة في لوحة ابتكرها الفنان سيموني فوغازوتو.

وقال لويجي دي سيرفو، المدير العام لدوري الدرجة الأولى الإيطالي ردا على الانتقادات الموجهة من وسائل التواصل الاجتماعي:"تعكس لوحات سيموني قيم اللعب النظيف، والتسامح، لذلك ستبقى في مقرنا الرئيسي".

وأضاف: "يتخذ الدوري موقفا قويا ضد أي شكل من أشكال العنصرية، إنها مشكلة معقدة للغاية، لذلك نحن نواجهها على ثلاث جبهات، ثقافية من خلال الأعمال الفنية مثل لوحات سيموني، ورياضية من خلال سلسلة من المبادرات واللاعبين والأندية، وكذلك بالقوة من خلال التعاون مع الشرطة... ومن خلال العمل على هذه المستويات الثلاثة، نحن متأكدون من أننا قادرون على الفوز بالمباراة الأكثر أهمية ضد هذا الوباء الذي يدمر أجمل رياضة في العالم".

Serie A tackling racism by being racist 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/v2HFx36aKc — TLV (@TheLampardView) December 16, 2019

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من ناحية أخرى أوضح الفنان فوغازوتو: "رسمت القردة كرمز للبشر، واستخدمت هذا المفهوم بشكل إيجابي على عكس العنصريين، لأننا جميعا قرود في الأصل (وفقا لنظرية التطور)، لذلك قمت برسم قرد غربي بعيون زرقاء وبشرة بيضاء، وقرد بملامح آسيوية، وقرد ببشرة غامقة في الوسط ".

وكان قد شهد "الكالتشيو" حوادث عنصرية في عدة مباريات لهذا الموسم، حيث تعرض روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان من بين العديد من اللاعبين أصحاب البشرة السمراء لإهانات عنصرية من الجماهير.

من ناحية أخرى، يعمل مسؤولو الدوري الإيطالي حاليا على تطوير نظام لتقنية التعرف على الوجه لتحديد المشجعين المسؤولين عن الهتافات العنصرية، من أجل معاقبتهم.

المصدر: وكالات