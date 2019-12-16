الطلائع يصعق الزمالك ويحقق فوزه الأول في الدوري المصري (فيديو)

حقق طلائع الجيش فوزا ثمينا على ضيفه الزمالك 3-2 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية أصحاب الأرض كل من محمد شحاتة وناصر منسي وأحمد سمير في الدقائق 3 و41 و58 على التوالي، فيما سجل هدفي الزمالك عادل مصطفى وكريم بامبو في الدقيقتين 36 و75 على الترتيب.

وأضاع الطلائع ضربة جزاء في الدقيقة 51 عن طريق عاصم صلاح.

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وهذا الفوز هو الأول للطلائع بالدوري هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ12، فيما توقف رصيد الزمالك الذي تلقى هزيمته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي، باتريس كارتيرون، عند 13 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات