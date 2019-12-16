"اليويفا" يغرم ألبانيا بسبب صافرات الاستهجان ضد فرنسا

غرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الاتحاد الألباني للعبة 5 آلاف يورو، على خلفية إصدار الجماهير الألبانية صافرات استهجان أثناء عزف النشيد الوطني الفرنسي خلال تصفيات يورو 2020.

واستضاف المنتخب الألباني نظيره الفرنسي في الـ 17 من نوفمبر الماضي، وانتهت المباراة بفوز منتخب "الديوك" بهدفين دون رد.

وأتت ردة الفعل الجماهير الألبانية عقب خطأ ارتكبه المنظمون في ملعب "ستاد دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس في مباراة سابقة بين المنتخبين، في سبتمبر الفائت، عندما تم بث نشيد أندورا بدلا من النشيد الألباني.

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وغرم "اليويفا" الاتحاد الفرنسي 20 ألف يورو حينها على خلفية هذا الخطأ، فيما قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتذارا رسميا.

وفازت فرنسا بطلة العالم بنتيجة 4-1 على أرضها، و2-0 في ألبانيا في المباراة الأخيرة من التصفيات، حيث بلغت النهائيات قبل أن توقعها القرعة في "مجموعة الموت" إلى جانب البرتغال حاملة اللقب وألمانيا بطلة العالم عام 2014، إضافة إلى منتخب سيتأهل من الملحق الأوروبي.

المصدر: أ ف ب