"الفيفا" يلجأ للقضاء لاسترداد مليوني دولار من بلاتر وبلاتيني

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم، ‬يوم الاثنين، دعاوى أمام محاكم سويسرية لاسترداد مليوني دولار، قال إن رئيسه السابق جوزيف بلاتر دفعها بطريقة مخالفة للنجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني.

وقال "الفيفا" في بيان: "أقام الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم دعاوى أمام المحاكم السويسرية المعنية ضد رئيس الاتحاد السابق جوزيف بلاتر ونائبه السابق ميشيل بلاتيني من أجل استرداد مبلغ مليوني دولار دفع للسيد بلاتيني دون مبرر في فبراير 2011".

وأضاف البيان أنه "من الواجب السعي لاسترداد الأموال التي دفعها مسؤول سابق بشكل غير مشروع إلى آخر".

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وأوقف بلاتيني البالغ 64 عاما الذي ترأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" بين 2007 و2015، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لثمانية أعوام في منتصف ديسمبر 2015، لتقلصها محكمة التحكيم الرياضي إلى أربع سنوات في العام التالي، بسبب قبوله دفعة مشبوهة عام 2011 بقيمة مليوني دولار عن عمل استشاري قام به عام 2002 لبلاتر الموقوف بدوره ستة أعوام، دون أن يكون مرتبطا معه بعقد مكتوب.

المصدر: رويترز + أ ف ب