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غاتوزو: سنواجه برشلونة دون خوف

الرياضة

غاتوزو: سنواجه برشلونة دون خوف
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أبدى جينارو غاتوزو المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، حماسه لمواجهة برشلونة الإسباني، في دور الـ 16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال غاتوزو بعد قرعة دور ثمن النهائي للـ"تشامبيونز ليغ" اليوم الاثنين، والتي أسفرت عن مواجهة فريقه لبرشلونة الإسباني: "برشلونة فريق رائع وتحد كبير بالنسبة لنا، سنخوض مباراتان رائعتان دون خوف".

وتولى غاتوزو الإدارة الفنية لنابولي الأسبوع الماضي عقب يوم واحد من إقالة المخضرم، كارلو أنشيلوتي، من تدريب الفريق الإيطالي الذي لم يواجه برشلونة مطلقا في دوري الأبطال.

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المصدر: وكالات

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