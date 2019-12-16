غاتوزو: سنواجه برشلونة دون خوف
أبدى جينارو غاتوزو المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، حماسه لمواجهة برشلونة الإسباني، في دور الـ 16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقال غاتوزو بعد قرعة دور ثمن النهائي للـ"تشامبيونز ليغ" اليوم الاثنين، والتي أسفرت عن مواجهة فريقه لبرشلونة الإسباني: "برشلونة فريق رائع وتحد كبير بالنسبة لنا، سنخوض مباراتان رائعتان دون خوف".
🎙 #Gattuso “Una grande squadra, una grande sfida, due gare affascinanti. Le affronteremo senza paura”— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 16, 2019
🏆 #UCLdraw
💙 #ForzaNapoliSemprepic.twitter.com/lYUYyLmv0v
وتولى غاتوزو الإدارة الفنية لنابولي الأسبوع الماضي عقب يوم واحد من إقالة المخضرم، كارلو أنشيلوتي، من تدريب الفريق الإيطالي الذي لم يواجه برشلونة مطلقا في دوري الأبطال.
#Gattuso: "#Napoli senza paura con il #Barcellona" ⬇️ https://t.co/dwEnqUoQII— Corriere dello Sport (@CorSport) December 16, 2019
المصدر: وكالات