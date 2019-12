بالفيديو.. رونالدو يرفض ارتداء شارة قيادة يوفنتوس

View this post on Instagram

Aos 76’ Bonucci, capitão da Juventus, foi substituído e passou a faixa para o Higuain, 4 minutos depois, o argentino foi substituído e passou a faixa para Cristiano Ronaldo, que se recusou a colocar a faixa e passou para Matuidi por respeito à hierarquia dos mais antigos no clube. 🤝