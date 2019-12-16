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بالفيديو.. رونالدو يرفض ارتداء شارة قيادة يوفنتوس

الرياضة

بالفيديو.. رونالدو يرفض ارتداء شارة قيادة يوفنتوس
AFP Isabella BONOTTO
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شهدت مباراة يوفنتوس وضيفه أودونيزي، أمس الأحد، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو"، لفتة رائعة من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم "السيدة العجوز".

ودخل يوفنتوس اللقاء بقيادة، ليوناردو بونوتشي، الذي تم استبداله بالهولندي ماتياس دي ليخت، وذهبت شارة القيادة للمهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي ارتداها لمدة 5 دقائق فقط، ثم قرر المدرب ماوريسيو ساري استبداله والدفع بالبرازيلي دوغلاس كوستا.

وذهب هيغواين ليمنح شارة القيادة لرونالدو قبل خروجه من الملعب، لكن النجم البرتغالي رفض ارتداءها، وقام بمنحها للفرنسي بليز ماتويدي، كما ساعده على ارتدائها أيضا، احتراما للتسلسل الهرمي في الفريق بحكم أن ماتويدي يلعب قبله مع "السيدة العجوز".

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يذكر أن اللقاء انتهى لمصلحة يوفنتوس بنتيجة 3-1، وسجل رونالدو هدفين من أهداف فريقه الثلاثة.

المصدر: وكالات

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