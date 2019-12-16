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نجم المنتخب البرازيلي يصطحب زوجته لأهرامات مصر (صور)

الرياضة

نجم المنتخب البرازيلي يصطحب زوجته لأهرامات مصر (صور)
RT
داني ألفيس وزوجته
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زار لاعب كرة القدم البرازيلي، داني ألفيس، وزوجته عارضة الأزياء الشهيرة جوانا سانز، الأهرامات وأبو الهول في مصر.

نجم المنتخب البرازيلي يصطحب زوجته لأهرامات مصر (صور)
RT
داني ألفيس وزوجته
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وقال أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الهرم، إن الزيارة بدأت بجولة داخل الهرم الأكبر، ثم متحف مركب خوفو، ومنطقة تمثال أبو الهول، وتساءل اللاعب البرازيلي عن كيفية بناء هرم خوفو وأوزان الأحجار الخاصة به.

وأشار محيي الدين إلى أنه خلال الجولة حرص اللاعب وزوجته على التقاط الصور التذكارية في منطقة البانوراما لتسجيل زيارتهما.

نجم المنتخب البرازيلي يصطحب زوجته لأهرامات مصر (صور)
RT
ألفيس وزوجته
نجم المنتخب البرازيلي يصطحب زوجته لأهرامات مصر (صور)
RT
داني ألفيس وزوجته

المصدر: RT

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