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بالفيديو.. حركة "كونغ فو" من حارس مرمى كادت أن تكلف فريقه غاليا

الرياضة

بالفيديو.. حركة
Globallookpress TEAM2 via www.imago-images.de
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تعرض ألكسندر نوبل، حارس مرمى شالكه للطرد بعد تدخله العنيف على لاعب أينتراخت فرانكفورت، الأحد، ضمن مواجهة في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي الدقيقة 67 من زمن المباراة، أوقف حارس المرمى، الشاب البالغ 23 عاما، هجمة ميات غاسينوفيتش، مهاجم الفريق الضيف، خارج منطقة الجزاء بركلة في الهواء أصابت صدر المهاجم بقوة، وكان رد فعل حكم اللقاء إشهار البطاقة الحمراء فورا.

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ورغم النقص العددي إلا أن شالكه نجح في الخروج من المباراة فائزا بهدف دون رد عن طريق المهاجم البلجيكي بينيتو رامان في الدقيقة 53.

  ورفع شالكه رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أينتراخت عند 18 نقطة في المركز الـ12.

المصدر: "تويتر"

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