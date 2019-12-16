أبو تريكة يدعم أوزيل في موقفه من مسلمي الأويغور (فيديو)

أشاد أسطورة الكرة المصرية السابق، محمد أبو تريكة، بموقف نجم أرسنال، مسعود أوزيل، الذي دافع فيه عن مسلمي الأويغور وما يتعرضون له من اضطهاد من قبل السلطات الصينية.

وقال نجم فريق الأهلي المصري السابق خلال الاستوديو التحليلي لقنوات be n sports: "أوزيل الذي قرر عدم الانتقال للصين، رغم عرضهم المغري، وهو يواجه ضريبة موقفه الشجاع الأخير، نحن لا نلومه بل العتب على العالم المخيف الذي يحارب كل من له رأي وقضية ويحارب من أجلها".

كلمة الأسطورة محمد أبو تريكة عن أوزيل بعد ما أوزيل هاجم السلطات الصينية بسبب اضطهادهم للمسلميين@trikaofficialpic.twitter.com/LmIPw4WY2G — Al Ahly Media 2 (@AlAhlyMedia2) December 15, 2019

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وأضاف أبو تريكة: "أوزيل الآن تحت الأضواء، وهو قدم مثالا للرياضي صاحب الضمير الحي، وهو الأمر الذي غاب عن الجميع بسبب الخوف، ولا يعادل النية الطيبة سوء فهم الآخرين، سيجازى عن عمله رغم أنه محارب، أشكره لأنه أصبح قدوة للرياضيين".

وختم تعليقه: "قل ما تشعر به، البعض يخاف بسبب مصدر عيشه ورزق أسرته، بينما هو تغاضى عن كل ذلك، وقدم نموذجا يحتذى به، وسيجازى عنه في الدنيا والآخرة".

المصدر:"تويتر"