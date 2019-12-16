بالفيديو.. هزيمة ساحقة لـ"الطرزان الأصهب" بضربة من القدم

تعرض مقاتل الفنون القتالية المختلطة MMA الروسي، فياتشيسلاف داتسيك، لهزيمة أمام الفرنسي، جيروم لي بانير، في بطولة TNA للكيك بوكسينغ.

وخسر داتسيك البالغ 39 عاما في الجولة الثانية، إذ أظهر المقاتل الفرنسي في البداية ركلات خطيرة ودقيقة، لم يستطع داتسيك الرد عليها.

وكانت ضربة لي بانير الحاسمة عندما وجه بقدمه ضربة قوية إلى فك المقاتل " الأصهب"، أرداه بها أرضا.

ولم يتعرض المقاتل الفرنسي البالغ من العمر 47 عاما لهزيمة واحدة في جميع نزالاته بالكيك بوكسينغ والملاكمة والمصارعة و MMA.

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يذكر أن فياتشيسلاف داتسيك والملقب بـ "الطرزان الأصهب"، خرج من السجن في نهاية فبراير الماضي، بعد 12 عاما قضاها وراء القضبان بجريمة سطو على متجر للهواتف المحمولة.

وخاض نزالا مع المدون أرتيوم تاراسوف، في أبريل، وخسر "طرزان"، الذي كان أثقل من خصمه بـ 70 كغ، لمخالفته قواعد اللعبة، ثم هزم لاعب الكيك بوكسينغ أندريه كيرسانوف.

المصدر: eurosport.ru