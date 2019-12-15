بالفيديو.. بنزيما ينقذ ريال مدريد من السقوط في "الميستايا" بهدف قاتل

نجا نادي ريال مدريد من الخسارة وتعادل مع مضيفه فالنسيا بنتيجة 1-1، خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم في ختام مباريات الأسبوع الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز كارلوس سولر باراغان، هدف التقدم لفالنسيا في الدقيقة 78، بعدما أنهى هجمة مرتدة سريعة لفالنسيا، بتسديدة مركزة من داخل منطقة الجزاء، استقرت على إثرها الكرة في شباك الحارس تيبو كورتوا.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أحرز الفرنسي كريم بنزيما، هدف التعادل لريال مدريد (90+5)، بعدما تابع كرة مرتدة من حارس فالنسيا.

وبهذا التعادل، فوت ريال مدريد فرصة انتزاع صدارة الدوري من غريمه التقليدي برشلونة، الذي اكتفى أمس السبت، بالتعادل الإيجابي 2-2 مع مضيفه ريال سوسييداد، حيث بقي الريال في المركز الثاني، برصيد 35 نقطة، ويتخلف بفارق الأهداف عن "البارسا"، الذي يملك نفس الرصيد من النقاط (35 نقطة).

في المقابل، رفع فالنسيا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: RT