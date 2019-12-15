رونالدو يحقق رقما قياسيا في مباراة أودينيزي (فيديو)

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقما قياسيا خلال مباراة فريقه يوفنتوس أمام ضيفه أودينيزي، اليوم السبت، في الأسبوع الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز "الدون" ثنائية في فوز فريقه على أودينيزي بثلاثة أهداف لهدف واحد، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في 19 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم، ليصبح أول لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى، الذي يسجل عشرة أهداف على الأقل في جميع المسابقات خلال 15 موسما على التوالي.

Cristiano Ronaldo has now scored 10+ goals in all competitions in each of his last 15 seasons.



Just look at those numbers. 🤯 pic.twitter.com/EWCQR5SVf9 — Squawka Football (@Squawka) December 15, 2019

ورفع رونالدو عدد أهدافه في الدوري الإيطالي إلى 9، ليقفز إلى المركز الرابع في قائمة هدافي "الكالتشيو"، ويتخلف بفارق 8 أهداف عن متصدر القائمة، مهاجم لاتسيو، الدولي الإيطالي شيرو إيموبيلي.

المصدر: وكالات