توتنهام يواصل انتفاضته مع مورينيو ويسقط وولفرهامبتون في عقر داره

واصل توتنهام مسيرته المميزة تحت قيادة مدربه الجديد، البرتغالي جوزيه مورينيو، بعدما حقق فوزا "قاتلا" على مضيفه وولفرهامبتون (2-1)، في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم توتنهام بهدف مبكر، حمل توقيع البرازيلي لوكاس مورا، في الدقيقة الثامنة، لكن آداما تراوري، أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 67.

هددددددددددددددددددددددددددددددددددددف التعادل لـ ولفرهامبتون 1-1 " تراوري " قذييييييييييييييييييييييفه 🚀🚀😍



حـسابـي الأسـاسـي @i7S8Rpic.twitter.com/pwzcP3zdZY — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20047) December 15, 2019

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل المدافع البلجيكي يان فيرتونخين، هدفا قاتلا (الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع)، ليمنح توتنهام فوزا ثمينا.

هددددددددددددددددددددددددددددددددددددف توتنهام الثاني " في HD



حـسابـي الأسـاسـي @i7S8Rpic.twitter.com/E4EGGP400J — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20047) December 15, 2019

واستمر توتنهام بذلك في حصد النتائج الجيدة خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة مورينيو، بعدما حقق فوزه الرابع في آخر خمس مباريات له في الدوري.

ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 26 نقطة، ليرتقي للمركز الخامس في جدول الترتيب، بفارق نقطتين أمام وولفرهامبتون، صاحب المركز الثامن.

المصدر: وكالات