اليافع جرينوود ينقذ مانشستر يونايتد من السقوط في عقر داره
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mwi5
نجا مانشستر يونايتد من الخسارة في عقر داره، بتعادله مع ضيفه إيفرتون بهدف لمثله، اليوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ووضع مدافع مانشستر يونايتد، فيكتور لينديلوف، الضيوف في المقدمة، بتسجيله هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 38، لكن المهاجم اليافع ماسون جرينوود (18 عاما)، نجح في تعديل النتيجة لـ "الشياطين الحمر"، في الدقيقة 77، لينقذ فريقه من خسارة مفاجئة.
#MUNEVE ends all square after @_MasonGreenwood's equaliser.#MUFC— Manchester United (@ManUtd) December 15, 2019
وبهذه النتيجة، استقر اليونايتد في المركز السادس برصيد 25 نقطة، بينما ظل إيفرتون في المرتبة الـ 16، برصيد 18 نقطة.
المصدر: وكالات