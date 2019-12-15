اليافع جرينوود ينقذ مانشستر يونايتد من السقوط في عقر داره

نجا مانشستر يونايتد من الخسارة في عقر داره، بتعادله مع ضيفه إيفرتون بهدف لمثله، اليوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع مدافع مانشستر يونايتد، فيكتور لينديلوف، الضيوف في المقدمة، بتسجيله هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 38، لكن المهاجم اليافع ماسون جرينوود (18 عاما)، نجح في تعديل النتيجة لـ "الشياطين الحمر"، في الدقيقة 77، لينقذ فريقه من خسارة مفاجئة.

وبهذه النتيجة، استقر اليونايتد في المركز السادس برصيد 25 نقطة، بينما ظل إيفرتون في المرتبة الـ 16، برصيد 18 نقطة.

المصدر: وكالات