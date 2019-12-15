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شاهد.. رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على أودينيزي بثلاثية

الرياضة

شاهد.. رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على أودينيزي بثلاثية
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حقق نادي يوفنتوس فوزا بثلاثة أهدف لهدف على ضيفه أودينيزي، في مباراة أقيمت، اليوم الأحد، لحساب المرحلة الـ16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل ثلاثية "السيدة العجوز"، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (هدفين)، والمدافع ليوناردو بونوتشي، في الدقائق 9، و37، و45 على الترتيب، بينما سجل إيناسيو بوسيتو، هدف أودينيزي الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع اليوفي بهذا الفوز، رصيده إلى 39 نقطة في صدارة "الكالتشيو"، في انتظار مواجهة إنتر ميلان، الثاني (38 نقطة)، أمام مضيفه فيورنتينا التي ستقام في وقت لاحق اليوم السبت.

في المقابل، تجمد رصيد أودينيزي عند 15 نقطة في المركز الـ17.

المصدر: RT

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