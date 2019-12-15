خيتافي يواصل عروضه القوية بثنائية في شباك بلد الوليد (فيديو)

حقق خيتافي فوزا ثمينا على ضيفه بلد الوليد 2-0 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، من منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل هدفي خيتافي مارك كوكورييا وأنغل لويس رودريغيز في الدقيقتين 36 و82 على الترتيب.

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وهذا الفوز، هو الثالث لخيتافي على التوالي ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع وبفارق 5 نقاط عن المتصدر برشلونة صاحب الـ 35 نقطة، فيما توقف رصيد بلد الوليد عند 19 نقطة في المركز الـ 15 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

المصدر: sportbox