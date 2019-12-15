مدرب ليفربول لن يحتفل بالأهداف بعد واقعة مباراة واتفورد!

تابع المدرب الألماني يورغن كلوب، بحماس تألق محمد صلاح، أمس السبت، حيث سجل الفرعون المصري، هدفي فوز "الريدز" على ضيفه واتفورد، في الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي.

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ولكن كلوب، ادعى بعد المباراة، أن تقنية الفيديو "الفار"، غيرت كثيرا من سلوكه على خط الملعب.

ففي الشوط الثاني وأثناء تقدم ليفربول بهدف دون رد، سجل "الريدز" الهدف الثاني بعد رأسية من السنغالي ساديو ماني، قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل، بعد اللجوء لتقنية "الفار"، ليقرر كلوب عدم الاحتفال بالأهداف مجددا، تحسبا لإلغائها.

وقال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس": "لم تكن لدي أي فكرة أن ذلك الهدف تسلل، كي أكون صادقا، لن أحتفل بالأهداف مرة أخرى، فعلي الانتظار حتى يأتي شخص ما ويؤكد على صحة الهدف".

المصدر: وكالات