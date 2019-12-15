تمريرة متقنة تنهي الخلاف بين صلاح وماني (فيديو)

أشاد المصري محمد صلاح، بزميله في نادي ليفربول، السنغالي، ساديو ماني، بعد التفاهم الكبير والانسجام الواضح بينهما في مباراة واتفورد، أمس السبت، في الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز صلاح هدفي فوز ليفربول، ويعود الفضل للسنغالي ماني في تسجيل المصري للهدف الأول، بعدما قدم له تمريرة رائعة خلال هجمة مرتدة أنهاها صلاح بهدف.

عودة حميدا يا ابو صلاح ❤🔥🔝# pic.twitter.com/0SPKtfcxbv — ابويوسف الحبيب (@QsBDOyQd0SV3RBA) December 14, 2019

وأثنى صلاح بعد المباراة على ماني، حيث قال في تصريحات لقناة "BT Sport": "كانت تمريرة رائعة من ماني في الهدف الأول.. واجهنا فريقا جيدا (واتفورد).. بالنظر لما قدمه لاعبو واتفورد في المباراة، فإنهم لا يجب أن يتواجدوا في المركز الذي يحتلونه حاليا (المركز الـ20 الأخير)".

وأضاف صلاح: "أحيانا تشعر جماهيرنا بالتوتر عندما نسجل هدفا واحدا فقط، ولكننا دائما نلعب بثقة نحو تحقيق الفوز مع نهاية المباراة".

وتساوى صلاح مع ماني بعدد الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل كل منهما 9 أهداف، بعد 17 جولة من منافسات الدوري.

وربما تكون مباراة واتفورد قد وضعت حدا لكل الإشاعات المنتشرة بشأن توتر علاقة صلاح وماني، لا سيما بعد الواقعة التي شهدتها مباراة ليفربول وبيرنلي قبل أشهر، عندما ظهر السنغالي غاضبا عقب تبديله، بعدما أضاع عليه صلاح فرصة تسجيل هدف، حيث فضل النجم المصري الحل الفردي بدلا من تمرير الكرة إلى السنغالي، رغم أن الأخير كان في موقع أفضل للتسجيل.

المصدر: caughtoffside.com + وكالات