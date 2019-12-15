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شاهد.. صلاح يطير إلى قطر مع ليفربول للمشاركة في مونديال الأندية (فيديو وصور)

الرياضة

شاهد.. صلاح يطير إلى قطر مع ليفربول للمشاركة في مونديال الأندية (فيديو وصور)
LFC/twitter
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غادرت بعثة نادي ليفربول الإنجليزي إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر في الفترة بين 11 و21 ديسمبر الجاري.

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ويستعد ليفربول لمواجهة مونتيري المكسيكي، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لمونديال الأندية، بعدما نجح مونتيري فى تحقيق الفوز على السد القطري بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما أمس السبت بملعب "جاسم بن حمد" في الدوحة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

واستدعى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للريدز، 20 لاعبا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، وهم، أليسون بيكر، فان دايك، فينالدوم، جيمس ميلنر، كيتا، فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، غوميز، أدريان، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، لونرجان، شاكيري، روبرتسون، أوريجي، جونز، آرنولد، ويليامز.

بينما جرى استبعاد المدافع الكرواتي، ديان لوفرين، الذي يعاني من إصابة عضلية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة ليفربول وسالزبورغ النمساوي التي أقيمت الأسبوع الماضي في النمسا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات

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