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سيدات روسيا يحرزن برونزية بطولة العالم لكرة اليد

الرياضة

سيدات روسيا يحرزن برونزية بطولة العالم لكرة اليد
Globallookpress DANIEL STILLER via www.imago-ima
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أحرز المنتخب الروسي الميدالية البرونزية بعد تغلبه على نظيره النرويجي 33-28 اليوم الأحد، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ضمن بطولة العالم لكرة اليد للسيدات التي تستضيفها اليابان.

وهذه المرة الأولى التي تصعد فيها سيدات روسيا منصة التتويج في بطولة العالم لكرة اليد منذ عام 2009 عندما توجت روسيا باللقب.

وتقام المباراة النهائية للبطولة في وقت لاحق اليوم وستجمع منتخبي إسبانيا وهولندا.

المصدر: rsport.ria.ru

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