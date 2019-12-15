سيدات روسيا يحرزن برونزية بطولة العالم لكرة اليد

أحرز المنتخب الروسي الميدالية البرونزية بعد تغلبه على نظيره النرويجي 33-28 اليوم الأحد، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ضمن بطولة العالم لكرة اليد للسيدات التي تستضيفها اليابان.

Russia🇷🇺 claim their first bronze medal🥉 at the IHF Women's World Championship with a commanding win over Norway🇳🇴 . It's Russia's first medal since 2009! #Japan2019#handinhand@rushandballpic.twitter.com/CwdATTdaIz — IHF (@ihf_info) December 15, 2019

وهذه المرة الأولى التي تصعد فيها سيدات روسيا منصة التتويج في بطولة العالم لكرة اليد منذ عام 2009 عندما توجت روسيا باللقب.

ДАААА. Россиянки переиграли норвежек и взяли бронзу ЧМ по гандболу 🥉



Как же это было красиво 🎉https://t.co/ZLcIu3IhUFpic.twitter.com/SEh43axFhm — Матч ТВ (@MatchTV) December 15, 2019

🤾🏼‍♀️ Женская сборная России по гандболу завоевала бронзу чемпионата мираhttps://t.co/0QQb3FWywdpic.twitter.com/TGgShUyxB1 — РИА Новости Спорт (@rsportru) December 15, 2019

وتقام المباراة النهائية للبطولة في وقت لاحق اليوم وستجمع منتخبي إسبانيا وهولندا.

المصدر: rsport.ria.ru