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شاهد.. ثلاثية كوتينيو تقود بايرن لاكتساح بريمن بسداسية

الرياضة

شاهد.. ثلاثية كوتينيو تقود بايرن لاكتساح بريمن بسداسية
AFP Odd ANDERSEN
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أحرز البرازيلي فيليب كوتينيو ثلاثية ليقود بايرن ميونيخ للفوز 6-1 على ضيفه فيردر بريمن ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

واهتزت شباك أصحاب الأرض عبر ميلوت راشيكا في الدقيقة الـ24 ، بعدما أهدر البايرن العديد من الفرص، من بينها محاولات من البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، وهو ما تكرر في الأسابيع الماضية.

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لكن بايرن لم يعاقب على إهدار الفرص هذه المرة إذ أدرك كوتينيو التعادل في الدقيقة 45 وجعل ليفاندوفسكي النتيجة 2-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

ولعب البرازيلي كوتينيو تمريرة ديفيد ألابا الرائعة من فوق حارس بريمن ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 63 وسط سيطرة مطلقة لبايرن في الشوط الثاني.

وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الرابع في الدقيقة 72، قبل أن يضع توماس مولر اسمه في قائمة المسجلين بعدها بثلاث دقائق، ثم اختتم كوتينيو الثلاثية بتسديدة رائعة في الدقيقة 78.

وبهذا الفوز، حقق الفريق البافاري فوزه الأول بعد هزيمتين متتاليتين، وتقدم إلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة، فيما توقف رصيد بريمن عند 14 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب "البوندسليغا".

المصدر: وكالات

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