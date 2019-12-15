نابولي يتجرع مرارة الهزيمة في مباراته الأولى تحت قيادة غاتوزو (فيديو)

بدأ جينارو غاتوزو مسيرته في تدريب نابولي بشكل محبط، بعد خسارة الفريق على أرضه أمام بارما، في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وافتتح الضيوف باب التسجيل مبكرا، في الدقيقة الرابعة عن طريق السويدي ديان كولوسيفسكي، وعادل نابولي النتيجة في الدقيقة 64 عن طريق البولندي أركاديوز ميليك، قبل أن يحسم بارما اللقاء لمصلحته في الوقت القاتل بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، عن طريق كواسي جيرفينهو، من ساحل العاج.

وتولى غاتوزو، مدرب ميلان السابق، قيادة نابولي بعد إقالة كارلو أنشيلوتي الأسبوع الماضي عقب أسوأ بداية للفريق في الدوري منذ 19 عاما.

وأخفق نابولي في تحقيق أي فوز في أربع مباريات متتالية على أرضه بالدوري، ولأول مرة منذ مارس 2010.

وتقدم بارما على فريق غاتوزو في جدول الترتيب وبات يحتل المركز السابع برصيد 24 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نابولي، ثامن الترتيب والذي قد يتراجع بشكل أكبر بعد انتهاء منافسات الجولة الـ16 من "الكالتشيو".

المصدر: وكالات