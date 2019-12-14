مونتيري يسقط السد القطري في عقر داره ويضرب موعدا مع ليفربول (فيديو)
حجز نادي مونتيري المكسيكي مقعده في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر، وذلك بعد فوزه اليوم السبت، على السد القطري 3-2، في الدور ربع النهائي.
وسجل ثلاثية مونتيري، ليونيل فانجيوني، وروجيليو فونيس، وكارلوس رودريغيز، في الدقائق 23، و45، و77، بينما أحرز ثنائية السد، بغداد بونجاح، وعبد الكريم حسن، في الدقيقتين 66 و89.
فيديو : هدف #السد يقلص النتيجة 2 - 3 أمام #مونتيري المكسيكي عبر عبد الكريم حسن في الدقيقة 89 .. #كأس_العالم_للأندية#قطر2019 ..#ClubWC@AlsaddSCpic.twitter.com/B8dWNrEO4B— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2019
فيديو : هدف #مونتيري المكسيكي يتقدم 3 - 1 على #السد عبر كارلوس رودريغيز في الدقيقة 77 ..#كأس_العالم_للأندية#قطر2019 ..#ClubWC@Rayadospic.twitter.com/6JvPR5nO1a— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2019
فيديو : هدف #السد يقلص النتيجة 1 - 2 أمام #مونتيري المكسيكي عبر بونجاح في الدقيقة 66 .. #كأس_العالم_للأندية#قطر2019 ..#ClubWC@AlsaddSCpic.twitter.com/UuZtBN7UXX— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2019
فيديو : هدف #مونتيري المكسيكي يتقدم 2 - 0 على #السد عبر روجيليو في الدقيقة +46 ..#كأس_العالم_للأندية#قطر2019 ..#ClubWC@Rayadospic.twitter.com/xVn7Ne5szU— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2019
فيديو : هدف #مونتيري المكسيكي يتقدم 1 - 0 على #السد عبر فانجيوني في الدقيقة 22 ..#كأس_العالم_للأندية#قطر2019 ..#ClubWC@Rayadospic.twitter.com/fhgvkmDBeE— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2019
وتأهل بذلك مونتيري، بطل الكونكاكاف، لمواجهة نادي ليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف النهائي، المزمع إقامته الأربعاء المقبل، بينما ستجمع مباراة نصف النهائي الثانية، بين الهلال السعودي وفلامينغو البرزيلي، الثلاثاء المقبل.
المصدر: وكالات