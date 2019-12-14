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اشتباكات وأعمال شغب عقب نهاية مباراة الهلال السعودي والترجي في قطر (فيديو)

الرياضة

اشتباكات وأعمال شغب عقب نهاية مباراة الهلال السعودي والترجي في قطر (فيديو)
@All_sports0/Twitter.com
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تناقل ناشطون مقاطع فيديو لأحداث مؤسفة وقعت عقب نهاية مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي، التي أقيمت اليوم السبت في قطر، ضمن الدور الثاني لمونديال الأندية.

وأظهرت مقاطع الفيديو حالات شغب وتكسير لمرافق وكراسي الملعب من قبل جماهير الترجي، كما اشتبك بعضهم مع رجال أمن الملعب.

وانتهت المباراة التي استضافها ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، بفوز الهلال بهدف وحيد، من توقيع المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، في الدقيقة 73.

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وسيلعب الفريق السعودي في الدور نصف النهائي، مع فلامينغو البرازيلي، الثلاثاء المقبل.

المصدر: مواقع التواصل

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