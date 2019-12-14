قدم نادي الزمالك شكوى إلى "الفيفا" بحق مجلس إدارة نادي الأهلي، يتهمه فيها بتحريض محمود عبد المنعم كهربا، المنتقل حديثا إلى صفوف "المارد الأحمر" على الهروب من النادي الأبيض.

وبحسب موقع "المصريون"، فإن مجلس إدارة الزمالك دعم شكواه بمجموعة من الفيديوهات والتصريحات والأخبار، التي تؤكد أن مجلس إدارة الأهلي حرض كهربا على مغادرة الزمالك والانضمام لنادي أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، تمهيدا للتعاقد معه عقب حصول اللاعب على بطاقة دولية مؤقتة.

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وأوضح الموقع المصري أن هذه الشكوى تسمى في الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكوى تحريضية، ويوجد في قوانين "الفيفا" ما يتعلق بمثل هذه الأمور، والتي يترتب عليها توقيع عقوبات على النادي المحرض للاعب على الهروب.

وكان رئيس الزمالك، مرتضى منصور، توعد أمس الجمعة، عقب إعلان الأهلي تعاقده رسميا مع كهربا، برد قاس على هذه الصفقة، مؤكدا أن فريقه لن يفرط في أي حق من حقوقه في أزمة كهربا، وسيصعد الملف كاملا.

ورحل كهربا عن الزمالك في يونيو الماضي، وأكد حينها أن عقده مع "القلعة البيضاء" قد انتهى، وهو ما يرفضه مسؤولو الزمالك، ويصرون على أن عقد اللاعب لا يزال ساريا لمواسم أخرى قادمة.

وانتقل كهربا إلى نادي أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث نجح في الحصول على بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولي لكرة القدم سمحت له بالمشاركة في مباريات الفريق، ومن ثم الانتقال إلى الأهلي.

المصدر: "المصريون" + وكالات