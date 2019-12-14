الهلال السعودي يطيح بالترجي التونسي من مونديال الأندية (فيديو)
ودع نادي الترجي التونسي بطولة كأس العالم للأندية مبكرا، بخسارته في الدور الثاني أمام الهلال السعودي، بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها، اليوم السبت، ملعب نادي السد بالدوحة.
ويدين الفريق السعودي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الفرنسي، أفيتيمبي غوميز، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 73.
فيديو : #الهلال السعودي يتقدم 1 - 0 #الترجي التونسي عبر غوميز د73 ... #الهلال_الترجي#كأس_العالم_للأندية#قطر2019pic.twitter.com/Rv9DY38PtG— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2019
وأكمال الهلال الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه محمد كنو، لتلقيه إنذارين.
طرد محمد كنو لاعب #الهلال السعودي .. #الهلال_الترجي#كأس_العالم_للأندية#قطر2019pic.twitter.com/BxXbAxziqy— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2019
وضرب بذلك الهلال السعودي موعدا مع فلامنغو البرازيلي، في الدور نصف النهائي، وستقام مباراتهما الثلاثاء المقبل.
المصدر: RT