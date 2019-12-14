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شاهد.. ليفانتي يضمد جراحه على حساب غرناطة بهدف قاتل

الرياضة

شاهد.. ليفانتي يضمد جراحه على حساب غرناطة بهدف قاتل
LevanteUD/twitter
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حقق ليفانتي فوزا ثمينا على مضيفه غرناطة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح ليفانتي باب التسجيل عن طريق روبن روتشينا في الدقيقة 55، وعادل لأصحاب الأرض، الفنزويلي داروين ماتشيز في الدقيقة 60، قبل أن يسجل المقدوني إينيس باردي هدف الفوز الثمين لليفانتي في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.



وبهذا الفوز، رفع ليفانتي (الذي خسر في آخر جولتين) رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ 11، فيما توقف رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: sportbox

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