صلاح يحطم رقم هداف برشلونة ويضرب عدة عصافير بحجر واحد

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول، للفوز على ضيفه واتفورد (2-0)، اليوم السبت، في الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح، ثنائية "الريدز"، في الدقيقتين 38، و90.

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وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن صلاح رفع رصيده من الأهداف مع ليفربول إلى 84 هدفا في جميع المسابقات، متفوقا على الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم "الريدز" السابق وبرشلونة الحالي (برصيد 82 هدفا).

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Luis Suárez Mohamed Salah

🔴 133 games 🔴 126 games

🔴 82 goals 🔴 84 goals

🔴 30 assists 🔴 30 assists pic.twitter.com/ExHoClqnyK — Squawka Football (@Squawka) December 14, 2019

وأشارت إلى أن صلاح، سجل 40 هدفا في "البريمير ليغ" على ملعب "أنفيلد" منذ انتقاله إلى ليفربول، متفوقا بفارق 5 أهداف عن أي لاعب آخر.

7 - Mohamed Salah has scored seven Premier League goals against Watford; against no side has he netted more in the big 5 European leagues (level with Bournemouth). Breakthrough. pic.twitter.com/hxM51AuQA8 — OptaJoe (@OptaJoe) December 14, 2019

أما شبكة "أوبتا"، فقد أشارت إلى أن صلاح هز شباك واتفورد في 8 مناسبات، منذ انضمامه إلى ليفربول، وأكثر من أي فريق آخر.

المصدر: وكالات