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بالفيديو.. صلاح يفجر مدرجات ملعب "أنفيلد" بهدف عالمي (فيديو)

الرياضة

بالفيديو.. صلاح يفجر مدرجات ملعب
AFP
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أحرز النجم المصري محمد صلاح، هدفا عالميا لمصلحة فريقه ليفربول، في شباك واتفورد، خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وجاء هدف صلاح من هجمة سريعة لنادي ليفربول، قادها السنغالي ساديو ماني، وأنهاها صلاح بهدف رائع، بعدما انطلق كالبرق من منتصف الملعب، ليلحق بالكرة، من ثم يراوغ أحد مدافعي واتفورد بحركة فنية جميلة، قبل أن يضع الكرة بكل هدوء في الشباك.

المصدر: RT

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