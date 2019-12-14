بالفيديو.. صلاح يفجر مدرجات ملعب "أنفيلد" بهدف عالمي (فيديو)

أحرز النجم المصري محمد صلاح، هدفا عالميا لمصلحة فريقه ليفربول، في شباك واتفورد، خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وجاء هدف صلاح من هجمة سريعة لنادي ليفربول، قادها السنغالي ساديو ماني، وأنهاها صلاح بهدف رائع، بعدما انطلق كالبرق من منتصف الملعب، ليلحق بالكرة، من ثم يراوغ أحد مدافعي واتفورد بحركة فنية جميلة، قبل أن يضع الكرة بكل هدوء في الشباك.

عالمي يا صلاح 😱

هدف فخر مصر محمد صلاح في مرمى واتفورد 🔥⚽️pic.twitter.com/rGDycnS7iW — Yallakora (@Yallakoranow) December 14, 2019

Another world class finish from Mohamed Salah 🔥 pic.twitter.com/HrKLFxBlBH — MT (@MT_Futbol) December 14, 2019

المصدر: RT