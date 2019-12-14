 
مباشر

سرقة كأس دوري جنوب إفريقيا الممتاز قبيل انطلاق المباراة النهائية

الرياضة

سرقة كأس دوري جنوب إفريقيا الممتاز قبيل انطلاق المباراة النهائية
Africans Got Football - AGF/fACEBOOK.COM
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mwbf

تمكنت شرطة جنوب إفريقيا من استعادة كأس الدوري الممتاز لكرة القدم، قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة النهائية، المقررة اليوم السبت، بين ماريتزبرج يونايتد، وماميلودي صن داونز.

وذكرت صفحة Africans Got Football" AGF" الإفريقية في موقع "فيسبوك": "صباح أمس الجمعة، تمت سرقة سيارة بها كأس البطولة، قبل أن يتم استعادتها".

وأكد الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، أن النسخة التي تعرضت لعملية السرقة هي نسخة مقلده، تستخدم في الأعمال الترويجية للنهائي، وأن النسخة الحقيقية ستصل قبل بداية المباراة مباشرة ضمن حراسة أمنية مشددة.

وتأهل صن داونز للنهائي بعد الفوز على غولدن أروز بهدفين لهدف، وبنفس النتيجة تأهل ماريتزبرج على حساب كايزر تشيفز.

وتقام تلك البطولة بين أندية الدوري الممتاز في جنوب إفريقيا، وتختلف عن كأس جنوب إفريقيا الذي يقام بين جميع الأندية من جميع الدرجات.

المصدر: Africans Got Football

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الرقص قبل الدخول لغرفة الولادة