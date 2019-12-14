"القوة الجوية العراقي" يعلق على أنباء تعرض وفده للخطر في الجزائر (صور)

طمأن نادي القوة الجوية العراقي، جماهيره حول سلامة وفد النادي إلى الجزائر، رغم التظاهرات والأحداث التي تشهدها البلاد هناك.

ووصل وفد القوة الجوية، أمس الجمعة، إلى الجزائر واتخذ من فندق "الشيراتون" مقرا لإقامته.



وأكد نائب رئيس نادي القوة الجوية، العميد وليد الزيدي، في بيان للنادي "أن الأمور طبيعية في الجزائر ولا صحة للأنباء التي تحدثت عن أن بعثة القوة الجوية في خطر كون الجزائر شهدت انتخابات، والأمور مرت على خير".

وأشار الزيدي، إلى أن "الوفد كان في استقباله رئيس نادي مولودية الجزائر، والجميع مصمم على الخروج بنتيجة إيجابية".



وسيواجه القوة الجوية فريق مولودية الجزائر يوم الاثنين المقبل ضمن إياب دور الـ16 من بطولة "كأس محمد السادس" للأندية العربية الأبطال.

المصدر: السومرية