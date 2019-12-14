ريفر بليت يتوج بكأس الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخه (فيديو)

توج ريفر بليت بكأس الأرجنتين لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما تغلب في النهائي على سنترال كوردوبا بثلاثية نظيفة فجر اليوم السبت.

وجاءت ثلاثية ريفر عبر إغناسيو سكوكو وإغناسيو فرنانديز وخوليان ألفاريز في الدقائق 30 و67 و71 على الترتيب.

ويعد هذا ثاني ألقاب ريفر في 2019 بعدما توج بطلا لكأس ريكوبا سود أمريكانا (كأس السوبر لأندية أمريكا الجنوبية) في مايو الماضي على حساب أتلتيكو باراناينسي البرازيلي.

River Campeón de la Copa Argentina 2019

Dale Campeón, Dale Campeón, Dale Campeón, Dale Campeón,

Dale Campeón, Dale Campeón

Dale Campeón, Dale Campeón 🎶🎵🎶#River#RiverPlate Marcelo Gallardo Nacho Fernández pic.twitter.com/Zk9WXMeU3w — Alto Candombe (@altocandombe) December 14, 2019

وبفوزه بكأس الأرجنتين تأهل ريفر مباشرة لدور المجموعات بالنسخة المقبلة من كأس ليبرتادوريس 2020 وسيخوض مباراة كأس السوبر الأرجنتيني أمام راسينغ بطل النسخة الأخيرة من الدوري المحلي.

⚽️ "Ривер Плейт" стал трехкратным обладателем кубка Аргентины по футболуhttps://t.co/hMCzzF0KUQ

Фото: Соцсети pic.twitter.com/3FM43oEcJZ — РИА Новости Спорт (@rsportru) December 14, 2019

المصدر: وكالات