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ريفر بليت يتوج بكأس الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخه (فيديو)

الرياضة

ريفر بليت يتوج بكأس الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخه (فيديو)
Gettyimages.ru
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توج ريفر بليت بكأس الأرجنتين لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما تغلب في النهائي على سنترال كوردوبا بثلاثية نظيفة فجر اليوم السبت.

وجاءت ثلاثية ريفر عبر إغناسيو سكوكو وإغناسيو فرنانديز وخوليان ألفاريز في الدقائق 30 و67 و71 على الترتيب.

ويعد هذا ثاني ألقاب ريفر في 2019 بعدما توج بطلا لكأس ريكوبا سود أمريكانا (كأس السوبر لأندية أمريكا الجنوبية) في مايو الماضي على حساب أتلتيكو باراناينسي البرازيلي.

وبفوزه بكأس الأرجنتين تأهل ريفر مباشرة لدور المجموعات بالنسخة المقبلة من كأس ليبرتادوريس 2020 وسيخوض مباراة كأس السوبر الأرجنتيني أمام راسينغ بطل النسخة الأخيرة من الدوري المحلي.

المصدر: وكالات

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