تعرضت الصحفية السلوفاكية، باربارا جاتشيكوفا، لإصابة خطرة خلال تغطيتها لمباراة بهوكي الجليد في الدوري السلوفاكي بين فريقي بانسكا بيستريتسا وبوبراد.

وأثناء تغطية جاتشيكوفا لأحداث المباراة، وكتابة بعض الملاحظات عن اللقاء في منطقة غير مسورة بدرع للحماية (درع عازل وشفاف)، سدد أحد اللاعبين قرص هوكي الجليد بقوة ولكن تسديدته أخطأت الهدف وطارت باتجاه الجماهير، ولسوء حظ جاتشيكوفا ارتطم القرص بوجهها في منطقة عينها اليمنى.

وتم نقل الصحفية إلى المشفى على الفور، حيث جرت لها عملية جراحية عاجلة، وشخصت حالتها بكسر في عظم الوجه وتلف شديد في العين، ويحاول الأطباء جاهدين إنقاذ الرؤية في عينها اليمنى، كما تحتاج لاحقا لعمليات تجميل.

Barbora Žiačiková/facebook

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ونشرت جاتشيكوفا في وقت لاحق عبر صفحتها في "فيسبوك" صورة لها في المشفى طمأنت فيها محبيها وشكرت كل من وقف معها ودعمها وصلى لأجلها.

المصدر: idnes.cz