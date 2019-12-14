 
مباشر

إصابة مروعة لصحفية خلال مباراة لهوكي الجليد كادت تفقدها نظرها (صور)

الرياضة

إصابة مروعة لصحفية خلال مباراة لهوكي الجليد كادت تفقدها نظرها (صور)
Barbora Žiačiková/facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mwa4

تعرضت الصحفية السلوفاكية، باربارا جاتشيكوفا، لإصابة خطرة خلال تغطيتها لمباراة بهوكي الجليد في الدوري السلوفاكي بين فريقي بانسكا بيستريتسا وبوبراد.

وأثناء تغطية جاتشيكوفا لأحداث المباراة، وكتابة بعض الملاحظات عن اللقاء في منطقة غير مسورة بدرع للحماية (درع عازل وشفاف)، سدد أحد اللاعبين قرص هوكي الجليد بقوة ولكن تسديدته أخطأت الهدف وطارت باتجاه الجماهير، ولسوء حظ جاتشيكوفا ارتطم القرص بوجهها في منطقة عينها اليمنى.

وتم نقل الصحفية إلى المشفى على الفور، حيث جرت لها عملية جراحية عاجلة، وشخصت حالتها بكسر في عظم الوجه وتلف شديد في العين، ويحاول الأطباء جاهدين إنقاذ الرؤية في عينها اليمنى، كما تحتاج لاحقا لعمليات تجميل.

إصابة مروعة لصحفية خلال مباراة لهوكي الجليد كادت تفقدها نظرها (صور)
Barbora Žiačiková/facebook
إقرأ المزيد
شاهد.. لاعب هوكي يسجل هدفا يكلفه أسنانه!
شاهد.. لاعب هوكي يسجل هدفا يكلفه أسنانه!

ونشرت جاتشيكوفا في وقت لاحق عبر صفحتها في "فيسبوك" صورة لها في المشفى طمأنت فيها محبيها وشكرت كل من وقف معها ودعمها وصلى لأجلها.

المصدر: idnes.cz

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زواج على طريقة الشيف نصرت