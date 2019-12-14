نجمة كرة المضرب الإيطالية تتغلب على السرطان (فيديو)

أعلنت الإيطالية، فرانشيسكا سكيافوني، المتوجة ببطولة فرنسا المفتوحة بكرة المضرب (التنس) عام 2010، أنها تغلبت على مرض السرطان في فيديو نشرته في صفحتها الرسمية في "إنستغرام".

وقالت أول إيطالية تفوز بلقب إحدى دورات الغراند سلام: "بعد 7-8 أشهر من الصمت، أود أن أخبركم بما حدث لي. لقد تم تشخيص إصابتي بالسرطان. أجريت علاجا كيميائيا، وكانت المعركة صعبة، وأنا أتنفس دائما، لقد فزت في هذه المعركة. لقد عدت الآن".

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ولم تذكر اللاعبة، المولودة في مدينة ميلانو والبالغة 39 عاما، نوع السرطان الذي عانت منه.

وأعلنت سكيافوني اعتزالها كرة المضرب بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2018، بعد مسيرة امتدت لحوالي 20 عاما، حيث أحرزت ثمانية ألقاب، بينما كان المركز الرابع أفضل ما وصلت إليه على لائحة تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات عام 2011.

المصدر: أ ف ب