3 دول جديدة تترشح لاستضافة مونديال السيدات

أعلن "الفيفا"، اليوم الجمعة، أن البرازيل وكولومبيا واليابان، تقدمت بطلبات لتنظيم مونديال السيدات عام 2023، بعد يوم واحد من تقدم أستراليا ونيوزيلندا بطلب مشترك لتنظيم البطولة.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن الترشيحات الأربعة تأتي وسط "اهتمام غير مسبوق" من الدول الأعضاء في الاتحاد، إذ إن النسخة المقبلة سيشارك فيها 32 منتخبا لأول مرة.

وقال رئيس "الفيفا"، جياني إنفانتينو، في بيان مكتوب: "بطولة فرنسا 2019 كانت بالتأكيد لحظة فاصلة لكرة القدم للسيدات، والآن باتت مسؤولية الفيفا التركيز على اتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على التطور المذهل للعبة".

وحققت نسخة العام الحالي في فرنسا رقما قياسيا للمشاهدة التلفزيونية فضلا عن الحضور الجماهيري الكبير.

وأحرزت الولايات المتحدة اللقب للمرة الرابعة في تاريخها في رقم قياسي أيضا.

المصدر: رويترز