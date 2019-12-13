شاهد.. هدف إسباني يتفوق على هدف "خرم الإبرة" للمصري صلاح

أعلن حساب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على "تويتر"، اليوم الجمعة، هوية الفائز بجائزة أفضل هدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، التي أقيمت مبارياتها يومي الثلاثاء والأربعاء.

وبحسب موقع دوري الأبطال، فإن الإسباني داني أولمو، لاعب نادي دينامو زغرب الكرواتي، فاز بالجائزة، بعدما تفوق على النجم الفرنسي الصاعد (جزائري الأصل) حسام عوار، لاعب نادي ليون، والبرازيلي فيليبي، لاعب نادي أتلتيكو مدريد، والمصري محمد صلاح، نجم ليفربول.

وسجل أولمو، هدفا رائعا "على الطاير" خلال اللقاء الذي خسره فريقه أمام ضيفه مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

دينامو زغرب 1 × 0 مانشستر سيتي .. هدف داني أولمو 😍#دوري_أبطال_أوروباpic.twitter.com/w9Blxd8GdR — اهداف كرة قدم HD (@Footballalzoz) December 11, 2019

وكانت وسائل الإعلام العالمية تغنت بالهدف المذهل الذي أحرزه صلاح، خلال المباراة التي جمعت فريقه ليفربول بمضيفه سالزبورغ (2-0).

وجاء هدف الدولي المصري من مجهود فردي، حيث استغل ارتباك أحد مدافعي سالزبورغ في إعادة الكرة لحارس مرماه، ليخطفها صلاح ويراوغ الحارس ويضع الكرة من زاوية ضيقة في الشباك.

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المصدر: ChampionsLeague