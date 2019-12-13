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أول رد فعل لمرتضى منصور بعد إعلان الأهلي ضم "كهربا"

الرياضة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد إعلان الأهلي ضم
Reuters
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تفاعل رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضى منصور، مع توقيع مهاجم فريقه السابق، محمود عبد المنعم "كهربا"، للغريم نادي الأهلي.

وتوعد منصور، "كهربا" والأهلي برد قاس خلال الساعات المقبلة، مؤكدا أن فريقه لن يفرط في أي حق من حقوقه في أزمة "كهربا"، وسيصعد الملف كاملا.

وأعلن الأهلي، صباح اليوم الجمعة، بشكل رسمي، ضم "كهربا"، لاعب ديبورتيفو أفيس البرتغالي والزمالك سابقا، بعقد يمتد لأربعة أعوام ونصف في انتقال حر.

وكان "كهربا"، قد رحل عن الزمالك مطلع الموسم الجاري دون علم ناديه، للاحتراف في صفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالي، بداعي بطلان عقده وأحقيته في عدم الاستمرار داخل القلعة البيضاء.

المصدر: وكالات

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