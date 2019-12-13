 
مباشر
عاجل
الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي على خلفية اعتراف مجلس الشيوخ بحصول إبادة الأرمن

نجم مانشستر سيتي "الأفضل" في الجولة الختامية لدور مجموعات دوري الأبطال

الرياضة

نجم مانشستر سيتي
AFP DENIS LOVROVIC
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mw41

أعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا، على "تويتر"، عن اللاعب الفائز بجائزة الأفضل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وحصد البرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الجائزة.

ونجح جيسوس في تسجيل "هاتريك" خلال فوز فريقه الإنجليزي على دينامو زغرب بنتيجة 4-1، الأربعاء الماضي.

إقرأ المزيد
محمد صلاح يدخل سباق الهدف الأفضل عن الجولة الأخيرة من
محمد صلاح يدخل سباق الهدف الأفضل عن الجولة الأخيرة من "التشامبيونزليغ" (فيديو)

ونافس جيسوس على الجائزة، كل من مواطنه نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، والبرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد، والبولندي أركاديوز ميليك مهاجم نابولي.

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

داعية مصري: استخدام الفيس بوك إثم!