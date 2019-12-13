نجم مانشستر سيتي "الأفضل" في الجولة الختامية لدور مجموعات دوري الأبطال

أعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا، على "تويتر"، عن اللاعب الفائز بجائزة الأفضل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وحصد البرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الجائزة.



ونجح جيسوس في تسجيل "هاتريك" خلال فوز فريقه الإنجليزي على دينامو زغرب بنتيجة 4-1، الأربعاء الماضي.

Youngest Brazilian player to score 10+ goals in the #UCL ✅



Hat-trick hero Gabriel Jesus takes the prize🥇#POTW | @FTBSantanderpic.twitter.com/u2SAXgu2pC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2019

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ونافس جيسوس على الجائزة، كل من مواطنه نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، والبرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد، والبولندي أركاديوز ميليك مهاجم نابولي.

المصدر: "تويتر"