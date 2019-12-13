رسميا.. رينجرز يجدد عقد أسطورة ليفربول جيرارد

أعلن نادي غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، الجمعة، تجديد عقد مدربه الانجليزي ستيفن جيرارد حتى عام 2024، بعد أن قاده يوم الخميس إلى الدور الـ32 من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم.

وجاء في بيان للنادي: "يسر نادي رينجرز لكرة القدم أن يعلن اليوم أن المدرب ستيفن جيرارد وافق على تجديد عقده لسنتين سيبقيه في ملعب "إيبروكس" حتى صيف العام 2024".

وتم تعيين جيرارد، أسطورة نادي ليفربول، مدربا للعملاق الاسكتلندي في مايو 2018 وقاده في أول موسم له إلى وصافة الدوري المحلي، خلف غريمه الأزلي سلتيك.

Steven Gerrard delighted over contract extension as Rangers Manager until 2024...https://t.co/10HHf0aGJo#FridayMotivation — Cloud Nine Sports (@cloudninesports) December 13, 2019

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ونجح رينجرز ببلوغ الدور الثاني من "يوروبا ليغ" بتعادله على أرضه 1-1 مع فيينورد الهولندي، ليتأهل ثانيا عن المجموعة السابعة، مع بورتو البرتغالي المتصدر.

وأكد الدولي الانجليزي السابق: "أنا سعيد وأشعر أننا نبني شيئا مميزا سويا في النادي".

وتابع المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول عام 2005:"أريد أن أشكر مجلس الإدارة على دعمهم لي خلال فترة تواجدي في النادي، والأهم، جماهير رينجرز التي أعطتني والفريق دعما هائلا خلال هذين الموسمين".

وكان رينجرز خسر الأحد نهائي كأس الرابطة الاسكتلندية أمام سلتيك بهدف أثار الجدل بعد أن أظهرت الإعادة إمكانية وجود تسلل.

المصدر: "أ ف ب"