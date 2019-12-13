رسميا.. الأهلي المصري يعلن ضم نجم الزمالك (فيديو)
أعلن الأهلي المصري، اليوم الجمعة، بشكل رسمي، ضم محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب ديبورتيفو أفيس البرتغالي والزمالك سابقا، في أولى صفقات "المارد الأحمر" في الانتقالات الشتوية.
وقال مدير التسويق والتعاقدات في الأهلي، إن فريقه تعاقد مع "كهربا" لمدة أربع سنوات ونصف، في صفقة انتقال حر.
وتواجد "كهربا" في مقر الأهلي صباح اليوم، لالتقاط الصور التذكارية الخاصة بتقديمه إعلاميا، والكشف عن تفاصيل الصفقة التي أثارت جدلا طويلا في الفترة الأخيرة.
محمود كهربا أهلاوي.🦅⚡️ #WelcomeKahrabapic.twitter.com/bmUR2DWz8C— النادي الأهلي (@AlAhly) December 13, 2019
وجاء التعاقد مع كهربا من أجل تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
الأهلي يتعاقد مع «كهربا» لمدة 4 سنوات ونصف.#يلا_يا_أهليpic.twitter.com/6ApwErTioK— النادي الأهلي (@AlAhly) December 13, 2019
ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى التدريبات الخاصة بالفريق وفقا للموعد الذي يحدده المدير الفني للأهلي.
ورحل "كهربا" عن الزمالك مطلع الموسم الجاري دون علم ناديه، للاحتراف في صفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالي، بداعي بطلان عقده وأحقيته في عدم الاستمرار داخل القلعة البيضاء.
المصدر: وكالات