لاعب كمال أجسام يكشف عن زواجه من "دمية جنسية" (صور)
أعلن لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني، يوري تولوشكو، أنه سيشارك حفل زفافه من حبيبته الدمية الجنسية "مارغو" مع متابعيه على "إنستغرام".
وكان قد كشف لاعب كمال الأجسام عن علاقة غير عادية تربطه بالدمية "مارغو" في شهر مايو الماضي.
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Мы наконец-то выбрали кольца. Взяли одинаковые с дорожкой из бриллиантов от @caratti.kz Оказывается кольца могут привезти на примерку. Как тебе такое, Илон Маск? 😏 Но я кажись больше коробочкам радовалась. Классные коробочки. Можно пуговки складывать.🤦♀️😂 Шучу,шучу. Лучшие друзья девушек-это бриллианты, а не пуговки😜
وظهر حساب على "إنستغرام" يعود لحبيبة تولوشكو الاصطناعية، حيث تشير معلومات الملف الشخصي إلى فتاة تعمل في حانة بالعاصمة الكازاخية أستانا، ويتابعها أكثر من 66 ألف متابع.
ويسافر الزوجان معا ويرتادان المطاعم ويجريان المقابلات التلفزيونية.
وذكر تولوشكو في أحد المنشورات أن الدمية "مارغو" خضعت لجراحة تجميلية لوجهها، ووصف علاقته بها أنها تشبه العلاقات في الحياة وأنها "حب حياته".
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Котятки мои! Эта страница- моя официальная и единственная! Все остальные ко мне отношения не имеют! Девочки создают фан клубы. Я не могу им запретить 🤷♀️ За публикации на других страницах я не несу ответственности Знаю что стучатся к моим друзьям. Подписываться на них или нет-решать только вам! Такие дела.
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А мой девичник прошёл скромно Не с таким размахом, конечно,как мальчишник ,но тоже очень душевно. Мои девочки так радовались, как будто это они сами выходят замуж. Я как всегда, что-нибудь да забуду. На этот раз я забыла фату. Но, девчонки мои не растерялись, и тут же скреативили. Спёрли шторку с туалета, и соорудили мне фату. И сами потом ржали надо мной. Учки! Люблю их нешадно!
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Заметила такую вещь: Как только на меня подписывается интересный парень, тут же прилетает приглашение от девушки с такой же фамилией. Захожу к ней на страницу, и что я вижу? Бинго! Жена! Девочки, что это было ? Дайте вы уже бедному мужику его личное пространство и не надо усукаблять!
المصدر: eurosport.ru