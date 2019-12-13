لاعب كمال أجسام يكشف عن زواجه من "دمية جنسية" (صور)

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Мы наконец-то выбрали кольца. Взяли одинаковые с дорожкой из бриллиантов от @caratti.kz Оказывается кольца могут привезти на примерку. Как тебе такое, Илон Маск? 😏 Но я кажись больше коробочкам радовалась. Классные коробочки. Можно пуговки складывать.🤦‍♀️😂 Шучу,шучу. Лучшие друзья девушек-это бриллианты, а не пуговки😜