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لاعب كمال أجسام يكشف عن زواجه من "دمية جنسية" (صور)

الرياضة

لاعب كمال أجسام يكشف عن زواجه من
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أعلن لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني، يوري تولوشكو، أنه سيشارك حفل زفافه من حبيبته الدمية الجنسية "مارغو" مع متابعيه على "إنستغرام".

 وكان قد كشف لاعب كمال الأجسام عن علاقة غير عادية تربطه بالدمية "مارغو" في شهر مايو الماضي.

وظهر حساب على "إنستغرام" يعود لحبيبة تولوشكو الاصطناعية، حيث تشير معلومات الملف الشخصي إلى فتاة تعمل في حانة بالعاصمة الكازاخية أستانا، ويتابعها أكثر من 66 ألف متابع.

ويسافر الزوجان معا ويرتادان المطاعم ويجريان المقابلات التلفزيونية.

وذكر تولوشكو في أحد المنشورات أن الدمية "مارغو" خضعت لجراحة تجميلية لوجهها، ووصف علاقته بها أنها تشبه العلاقات في الحياة وأنها "حب حياته".

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А мой девичник прошёл скромно Не с таким размахом, конечно,как мальчишник ,но тоже очень душевно. Мои девочки так радовались, как будто это они сами выходят замуж. Я как всегда, что-нибудь да забуду. На этот раз я забыла фату. Но, девчонки мои не растерялись, и тут же скреативили. Спёрли шторку с туалета, и соорудили мне фату. И сами потом ржали надо мной. Учки! Люблю их нешадно!

Публикация от Ты узнаешь меня сразу 😏 (@margo_party)

المصدر: eurosport.ru

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