مفاجأة في عقد غوارديولا تتيح له الرحيل عن مانشستر سيتي

كشفت صحيفة "الدايلي ميل" الإنجليزية عن بند في عقد الإسباني، بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، يسمح له بالرحيل الصيف المقبل.

ووقع غوارديولا العام الماضي، على تمديد عقده الذي يبقيه في ملعب "الاتحاد" حتى العام 2021، وتضمن الاتفاق على أنه قد يغادر السيتي نهاية هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية بأن المدرب الإسباني يفكر في الرحيل عن السيتي قبل انتهاء عقده بموسم، مع تراجع ترتيب الفريق وتأخره بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر، ورغبة بايرن ميونيخ في استعادته.

وأوضحت الصحيفة بأن إدارة مانشستر سيتي أعدت خطة طوارئ، إذ حددت اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق على رأس القائمة لخلافة غوارديولا الصيف المقبل، في حال رحيله عن الفريق.

Pep Guardiola's secret release clause REVEALED: He could leave Man City at end of the season https://t.co/4FXgzRKLGb — Premier League News (@Premnewslive) December 13, 2019

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ويخوض المدرب الإسباني موسمه الرابع مع السيتي، ونجح في الفوز مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الاتحاد مرة واحدة، وكأس كاراباو مرتين، وكأس الدرع الخيرية مرتين.

وينتظر الفريق "الأزرق السماوي" يوم الاثنين المقبل لمعرفة منافسه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد ضمان تأهله كمتصدر للمجموعة الثالثة.

المصدر: وكالات