 
مباشر

محاكمة 3 لاعبين في إسبانيا بتهمة "الاعتداء الجنسي"

الرياضة

محاكمة 3 لاعبين في إسبانيا بتهمة
AFP GABRIEL BOUYS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mw0z

أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا، مساء الخميس، الحكم بالسجن على ثلاثة لاعبين في صفوف فريق أراندينا الذى ينافس بدوري الدرجة الرابعة الإسباني لكرة القدم.

وكانت الشرطة الإسبانية، في نوفمبر عام 2017، قد ألقت القبض على ثلاثي فريق أراندينا، كارلوس كوادرادو سانتوس، البالغ 26 عاما، وراؤول كالفو- 21 عاما، وفيكتور رودريغيز راموس - 24 عاما، لاعتدائهم جنسيا على فتاة قاصر بعمر الـ15 عاما.

وشمل الحكم القضائي، عقوبة السجن لمدة 38 عاما مقسمة على الثلاثة، إذ حكم على المتهم الأول مدة 14 عاما، و12 عاما لكل من المتهمين الآخرين، بالإضافة إلى دفعهم لتعويض مالي قدره 50 ألف يورو للمجنى عليها.

إقرأ المزيد
فريق أوروبي يطرد لاعبا تسبب في حمل ابنة الرئيس
فريق أوروبي يطرد لاعبا تسبب في حمل ابنة الرئيس

وتعود القضية لعام 2017، عندما ادعت فتاة، أن المتهمين اعتدوا عليها وقاموا بتسجيل مقطع فيديو مخل بالآداب لها، ونشروه دون علمها.

المصدر: msn.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقف محرج لمترجم أخطأ أمام يورغن كلوب