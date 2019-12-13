محاكمة 3 لاعبين في إسبانيا بتهمة "الاعتداء الجنسي"

أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا، مساء الخميس، الحكم بالسجن على ثلاثة لاعبين في صفوف فريق أراندينا الذى ينافس بدوري الدرجة الرابعة الإسباني لكرة القدم.

وكانت الشرطة الإسبانية، في نوفمبر عام 2017، قد ألقت القبض على ثلاثي فريق أراندينا، كارلوس كوادرادو سانتوس، البالغ 26 عاما، وراؤول كالفو- 21 عاما، وفيكتور رودريغيز راموس - 24 عاما، لاعتدائهم جنسيا على فتاة قاصر بعمر الـ15 عاما.

وشمل الحكم القضائي، عقوبة السجن لمدة 38 عاما مقسمة على الثلاثة، إذ حكم على المتهم الأول مدة 14 عاما، و12 عاما لكل من المتهمين الآخرين، بالإضافة إلى دفعهم لتعويض مالي قدره 50 ألف يورو للمجنى عليها.

Former footballers convicted of sexually assaulting 15-year-old girl https://t.co/sjwl8P7OwQ — Indy World (@IndyWorld) December 12, 2019

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وتعود القضية لعام 2017، عندما ادعت فتاة، أن المتهمين اعتدوا عليها وقاموا بتسجيل مقطع فيديو مخل بالآداب لها، ونشروه دون علمها.

المصدر: msn.com