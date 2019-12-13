إيقاف ثنائي الأهلي الأردني لاعتدائهما على مشجعي الوحدات (فيديو)

أعلنت لجنة الانضباط والسلوك التابعة للجنة المؤقتة للاتحاد الأردني لكرة السلة، الخميس، إيقاف ثنائي الأهلي الأردني محمد شاهر ومالك كنعان 3 مباريات رسمية وتغريمهما 300 دينار لكل لاعب.

وكان اللاعبان، قد قاما بالتهجم على عدد من مشجعي فريق الوحدات، أثناء الفترة الزمنية التي فصلت بين مباراتي الأرثوذكسي والوحدات، والأهلي والجبيهة، بالدوري الممتاز لكرة السلة، بحجة أن المشجعين قد قاموا باستفزازهما مع توجيه الشتائم لهما في صالة الأمير حمزة بن الحسين.

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وتقام اليوم الجمعة، الجولة الثالثة والأخيرة لذهاب المربع الذهبي بالدوري الممتاز، حيث يلتقي الأهلي مع الوحدات بدون جمهور، ويواجه الأرثوذكسي فريق الجبيهة.

المصدر: وسائل إعلام أردنية