بالصور..عملية تخريب جديدة لإسقاط تمثال إبراهيموفيتش

تعرض التمثال التذكاري للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للتخريب بواسطة مشجعين مجهولين في مسقط رأسه بمدينة "مالمو" السويدية للمرة الثانية.

وأعلنت الشرطة أن تمثال النجم السويدي تعرض للتشويه مجددا، وهذه المرة كانت علامات التخريب واضحة على ساقي التمثال، في محاولة واضحة لإسقاطه.

وذكرت إدارة خدمات الترفيه في مدينة مالمو، بعد المعاينة، أنه تبين عدم وجود خطورة لسقوط التمثال البالغ طوله 3 أمتار، حسب ما نقلته إذاعة "راديو بي4" السويدية.

وكان إعلان إبراهيموفيتش، في نوفمبر الماضي، عن عزمه شراء حصة من نادي هاماربي، في ستوكهولم، قد أثار ردود فعل غاضبة من جانب جماهير نادي مالمو، الذي كان يلعب له إيبرا..

ما تسبب في موجة غضب أسفرت عن محاولات تخريب وتشويه للتمثال الذي جرت إقامته في أكتوبر الماضي بمدينة النجم البالغ 38 عاما، تكريما له .

Terrible!

Zlatan Ibrahimovic's statue at risk of collapse after saw attack https://t.co/AvpoLu79JE via @MailOnline — Shannon (Marino) Friedman (@ShannonMarino) December 12, 2019

ودافعت حارس مرمى المنتخب السويدي للسيدات، هيدفيغ ليندال، عن التمثال قائلة على حسابها في "تويتر": "توقفوا عن تشويه تمثال إبراهيموفيتش".

وأضافت: "إنه يستحقه، بغض النظر عما فعله حاليا وأثار هذه المشاعر، بعد 100 عام سوف يذكر أنه وضع السويد على الخريطة (خريطة كرة القدم)، فلنشعر بالفخر إزاء ذلك".

Lägg av att vandalisera @Ibra_official staty nu. Han förtjänar den oavsett vad han gör nuförtiden som rör upp känslor. Om 100 år kommer man komma ihåg att han satte Sverige på kartan och låt oss vara stolta över det. Jag tycker inte om allt han gör och gjort, men lägg av nu. — Hedvig Lindahl (@hedvig_lindahl) December 12, 2019

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يذكر أن هناك عددا من الأندية داخل إيطاليا، وهي أندية ميلان ونابولي وبولونيا وروما، مهتمة بخدمات أسطورة كرة القدم السويدية، وأندية أوروبية أخرى، بعدما أبدى زلاتان رغبته في العودة إلى القارة العجوز من جديد بعد عامين قضاهما في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: وكالات