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قائمة المتأهلين إلى المرحلة الثانية من الدوري الأوروبي

الرياضة

قائمة المتأهلين إلى المرحلة الثانية من الدوري الأوروبي
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اكتمل عقد المتأهلين إلى المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد إسدال الستار اليوم الخميس، على المرحلة الأولى من دور المجموعات.

وبات عدد الأندية المتأهلة 24، وهي: إشبيلية، وأبويل نيقوسيا، ومالمو، وكوبنهاغن، وبازل، وخيتافي، ولاسك لينز، وسبوتينغ لشبونة، وسلتيك، وكلوج، وأرسنال، وآينتراخت فرانكفورت، ومانشستر يونايتد، وألكمار، وسبورتينغ براغا، وجينت، وفالسبورغ، وولفرهامبتون، وإسطنبول باشاك شهير، وروما، وبورتو، وغلاسغو رينجرز، وإسبانيول، ولودوغوريتس رازجراد.

وانضمت بذلك الأندية الـ24 إلى أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثماني من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي كلوب بروج (المجموعة الأولى)، وأولمبياكوس (الثانية)،
وشاختيار دونيتسك (الثالثة)، وباير ليفركوزن (الرابعة)، وسالزبورغ (الخامسة)، وإنتر ميلان (السادسة)، وبنفيكا (السابعة)، وأياكس أمستردام (الثامنة).

المصدر: RT

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